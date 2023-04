Na granicach trwają wzmożone kontrole weterynaryjne. To „konieczność analizy potencjalnego ryzyka”

Taka analiza ryzyka okazała się konieczna. „Z uwagi na doniesienia napływające do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi od związków branżowych oraz mediów o możliwych nieprawidłowościach związanych z importem do PL pewnych grup towarów, Główny Lekarz Weterynarii polecił z początkiem roku 2023 podległym organom IW tymczasowe zaostrzenie kontroli, w celu potwierdzenia lub wykluczenia ww. informacji” – czytamy w nadesłanej odpowiedzi. „Odnosząc się do kolejnej poruszonej kwestii w Pana zapytaniu informujemy, iż kontrole urzędowe mają wpływ na czas przebywania środka transportu na terenie przejścia granicznego, zatem wydłużenie czasu kontroli ma także wpływ na wydłużenie oczekiwania innych przesyłek w kolejce do przejścia granicznego, w szczególności w sytuacji dużej liczby pojazdów oczekujących na wjazd do UE”.