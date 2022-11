Na drogach. Zamość z tytułem „drugiego, najbezpieczniejszego miasta w kraju”

Lepsze drogi i odpowiedzialni kierowcy

W Zamościu nie brakuje miejsc, gdzie trzeba bardzo uważać. Takie jest Rondo Honorowych Dawców Krwi. Wynika to z corocznych raportów opracowywanych przez policję oraz Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu. W 2021 r. doszło tam do 21 kolizji. Wydaje się to dużo, jednak należy zauważyć, że jeszcze w 2020 r. było ich w tym miejscu 45, a w 2019 r. – 80. Co się zatem stało?