Myśli najszczersze. Stanisław Bojarczuk i inni chłopscy poeci naszego regionu

My także podzielamy ten podziw. Należy zrozumieć w jakich ci niezwykli, utalentowani ludzie tworzyli okolicznościach. O tym, jak wyglądał start w dorosłość chłopskich dzieci, dowiadujemy się np. z unikatowych „Pamiętników Chłopów”. Ta publikacja została wydana w latach 30. ub. wieku przez Instytut Gospodarstwa Społecznego.

„Do szkoły chodziłem jednej zimy dwa miesiące, a drugiej zimy trzy miesiące do takiego nauczyciela, co uczył po parę dzieci na wsi” — opowiadał inny, małorolny gospodarz. „Nauczyłem się trochę czytać i pisać, no i rachować do tysiąca (…). Aż brat poszedł do wojska i nie miał kto listu napisać, bo nikt w domu nie umiał”.