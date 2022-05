Myców. Cerkiew z dwoma chórami i wspaniałą polichromią. Koniecznie trzeba ją zobaczyć!

Jak pisze Jan Górak, znawca architektury drewnianej naszego regionu w książce pt. „Dawne cerkwie drewniane w województwie zamojskim” cerkiew powstała prawdopodobnie w 1865 r. Jednak już dwadzieścia lat później została ona rozbudowana m.in. o przedsionek z piętrem. Budowla ma obecnie trójdzielną konstrukcję wieńcową, z prezbiterium zwróconym na zachód. Świątynia jest piękna, ale z zewnątrz robi raczej niepozorne wrażenie. Gdy się jednak wejdzie do środka trudno się oprzeć zdumieniu. Bo cerkiewna przestrzeń jakby się w jakiś czarodziejski sposób rozszerza.

„Najokazalszą, monumentalną w rozwiązaniu przestrzennym jest nawa, otwarta z jednej strony arkadą na babiniec z drugiej ścianką ikonostasową na prezbiterium” – pisał Jan Górak. „Ściany nawy w połowie ich wysokości obiega chór śpiewaczy z balustradką”.

A nad tym chórem znajduje się… jeszcze jeden chór (ale już postawiony według innego planu, co jest chyba rozwiązaniem unikatowym). Uwagę w tej świątyni zwraca nie tylko pomysłowa, przemyślana w każdym detalu architektura, ale także wspaniała polichromia. Udało nam się ostatnio wdrapać po wąziutkich, trzeszczących schodkach m.in. na oba chóry i malowidła dokładnie obejrzeć. Uwagę zwracają nie tylko postacie biblijne odtworzone na ścianach świątyni, ale także m.in. stylizowane motywy roślinne. Co ciekawe, możemy zobaczyć także namalowane elementy, które nawiązują do architektury... murowanej. To wszystko może wprawić widza w zdumienie.

Obok cerkwi znajduje się stary cmentarz oraz stara, trójarkadowa dzwonnica.