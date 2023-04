„My za chwilę wszyscy się tu zjemy”. Gorąca sesja zamojskiej Rady Miejskiej

O czym dyskutują radni?

Każdy odpowiada za siebie

W czym kłopot? Mówił o tym Marian Hawrylak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu. Z jego wypowiedzi wynikało, że jeśli stanowisko z 2019 roku nie zostanie uchylone, PUP może stracić unijne dofinansowanie. Chodzi o duże pieniądze. W latach 2023 i 2024 może to być 12,3 mln zł. Mogłyby one posłużyć do – jak to określono „aktywizacji” 717 osób bezrobotnych. Do 2027 r. środki z UE, które PUP mógłby ewentualnie stracić (a właściwie ich po prostu nie uzyskać) to byłoby ok. 78 mln zł.