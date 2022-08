Muzyczne podziękowanie dla władz i mieszkańców Zamościa

„Przesłanką do zorganizowania koncertu muzyki poważnej były wydarzenia z przełomu lutego i marca br.” - czytamy w komunikacie z zamojskiego UM, który dotarł do naszej redakcji. „Wówczas to pracownicy ambasady Niemiec w Kijowie przez kilka tygodni korzystali z gościny zamojskiego magistratu i w bezpiecznych warunkach mogli wykonywać swoje codzienne obowiązki. Pani ambasador Anka Feldhusen wraz z personelem niemieckiej placówki dyplomatycznej zapragnęli muzycznie podziękować władzom miasta i mieszkańcom za serdeczne przyjęcie”.

Muzycy uczestniczący w środowym koncercie są związani z Krzyżową na Dolnym Śląsku – miejscem pojednania polsko-niemieckiego oraz centrum antyhitlerowskiego oporu podczas drugiej wojny światowej, zwanego Kręgiem z Krzyżowej. Na scenie usłyszymy m.in. członków kwartetu Karola Szymanowskiego. Koncert będzie prowadzić Agata Szymczewska – zwyciężczyni XIII Międzynarodowego Konkursy Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.

Nie będą to jedyni, bardzo ważni goście. Do Zamościa tego dnia przyjedzie także m.in. Thomass Bagger, ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce. On także wysłucha koncertu na zamojskim Rynku Wielkim.