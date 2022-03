Mrożące krew w żyłach pogłoski są nieprawdziwe. Policjanci i samorządowcy uspokajają Bogdan Nowak

Ten apel został wystosowany w środę (2 marca). Czy przyniósł skutek? UM w Tomaszowie Lub.

- Chciałbym zaapelować o nie powielanie informacji pochodzących z niepewnych źródeł. Osoby, które to robią uczestniczą w złej, niepotrzebnej grze – mówi Wojciech Żukowski, burmistrz Tomaszowa Lub. To reakcja na nieprawdziwe pogłoski dotyczące rzekomych napadów i gwałtów na terenach przygranicznych powiatu tomaszowskiego i całego województwa. Od jakiegoś czasu krążą one m.in. w mediach społecznościowych.