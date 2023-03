Motywem miało być pomówienie. Są zarzuty dla sprawców zabójstwa 16-letniego Eryka z Zamościa

Prokuratorskie zarzuty

O tej sprawie pisaliśmy obszernie. We wtorek (28 lutego) na zamojskim osiedlu Planty doszło do pobicia 16-letniego Eryka, ucznia jednej z zamojskich szkół. Ktoś ze świadków wezwał policję i karetkę. Chłopiec był reanimowany, ale nie udało się go uratować. Po kilku godzinach od śmierci Eryka zatrzymano czwórkę nastolatków.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła policja pod nadzorem prokuratury. Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazały, że Eryk zmarł wskutek obrażeń w okolicy głowy (doszło wówczas do „odruchowego zatrzymania krążenia”). W czwartek (2 marca) w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu napastnicy zostali przesłuchani. Doprowadzono tam 17-latka i dwóch 16-latków.