Monografia na temat dziejów zamojskiej straży pożarnej została nagrodzona

Podsumowanie konkursu odbyło się w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Wówczas wręczono laureatom nagrody. Wyróżnienie” za książkę „Straż pożarna w Zamościu – 140 lat historii” odebrał bryg. Andrzej Szozda zastępca komendanta miejskiego PSP w Zamościu oraz współautor publikacji.

- Konkursy, co do zasady dotyczą ochotniczych straży pożarnych, dlatego też trudno było liczyć na otrzymanie nagrody, szczególnie że tylko jeden z rozdziałów naszej publikacji dotyczył funkcjonującej przed wojną OSP w Zamościu – tłumaczy bryg. Andrzej Szozda. - Otrzymanie wyróżnienia to między innymi zasługa bardzo ciekawego jej wydania, za które odpowiadała Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, za co składamy szczególne podziękowania.