Młodzi uciekają, starych coraz mniej. Ratunkiem dla gminy Dołhobyczów może być turystyka

- Dziennikarze przybyli ostatnio tłumnie do naszej wsi – opowiada z mieszkańców Przewodowa (nazwisko do wiadomości redakcji). - Zaczepiali mieszkańców, wyrywali do mikrofonów. To nie było miłe, ale taka była potrzeba. Rozumiemy to. Nie słyszałem jednak, żeby któryś zapytał: jak żyją miejscowi na co dzień. A nam trzeba pomóc, wesprzeć, nie tylko w trudnych chwilach. Bo ciężko się u nas żyje. Puste, walące się domy w okolicznych wsiach nie są przypadkowe.