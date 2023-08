Miłośnicy motoryzacji będą mieli swoje święto. Na scenie wystąpi „Pokahontaz”

Impreza ruszy ok. godz. 14 na zamojskim Rynku Wielkim. W programie m.in. pokazy freestyle motocross w wykonaniu Freestyle Family (o godz. 14, 16.30 i 18), piknik motoryzacyjny z Szeja Rally Team, strefa WORD (symulator dachowania i symulator zderzenia czołowego) oraz finał II Zlotu Pojazdów Zabytkowych.

Rahim, Focus i DJ West

Zaplanowano także konkursy jedzenia na czas dla kobiet (pączki) i mężczyzn (kebaby). Na zakończenie (ok. godz. 19) odbędzie się koncert zespołu Pokahontaz. Na to wydarzenie już wiele osób czeka. To grupa muzyczna wykonująca hip-hop. Powstała w 2003 roku w Katowicach „na kanwie” słynnej „Paktofoniki”. W skład zespołu wchodzą raperzy Rahim i Fokus oraz DJ West.

„Zamość na okrągło” organizują Miasto Zamość, Zamojski Dom Kultury oraz partnerzy. To nie wszystko. Wydarzeniami towarzyszącymi podczas festiwalu są: Wrak Race Zamość oraz II Zlot Pojazdów Zabytkowych pod Roztoczańskim Muzeum PRL w Zamościu.