„Mesjasz idzie w stronę Zamościa”. Icchok Lejb Perec i jego niezwykłe dzieła

Noc na zamojskich błoniach

W tej potężnej, XIX-wiecznej twierdzy nie żyło się łatwo. „Jak długo żyć będę, nie zapomnę przedwieczornej pory w naszym miasteczku” — pisał Icchok Lejb Perec w jednym ze swoich znakomitych opowiadań. „Wraz z cieniami wieczornymi słała się groza nad całym miasteczkiem, domy i ludzie zdawali się jakby kurczyć. Wciągano most. Żelazne łańcuchy zgrzytały o potężne bloki. Zgrzyt żelaza, twarde oderwane dźwięki zadawały się piłować kości. Potem zamykała się brama po bramie”.

W wielkim kłopocie byli wówczas np. spóźnieni mieszkańcy, którzy po zamknięciu bram twierdzy musieli koczować pod murami aż do świtu. To się często zdarzało. Pewnego dnia mały bohater z opowiadania Pereca kąpał się w rzece (zapewne w Łabuńce). Zapomniał o naciągającej nocy. Nagle zobaczył jeden z fortecznych mostów, który wciągano właśnie do góry. Zrozumiał, że czeka go noc na zamojskich „błoniach”. Przestraszył się, ale w końcu usnął na piasku. Obudził go zamojski "wariat" (a może był to jakiś prorok?), który opowiedział chłopcu o żydowskim Mesjaszu.