Marta Pfeifer została drugim wiceprezydentem Zamościa. Wyjaśniane są także powody ostatnich roszad w radach nadzorczych

„Prezydent, powołując rady nadzorcze spółek miejskich, kieruje się dobrem miasta, a także ma na względzie sprawne, merytoryczne i przejrzyste zarządzanie tymi spółkami” – tłumaczy Rafał Zwolak. „Dlatego też, reprezentując organ właścicielski, musi mieć do członków rad nadzorczych bezwzględne zaufanie. Stąd zmiany w składach tych organów kontrolnych. Weszły do nich osoby, które nie tylko obdarzyłem zaufaniem, ale przede wszystkim są to profesjonaliści posiadający niezbędne do pełnienia tych funkcji uprawnienia oraz doświadczenie”.