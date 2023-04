Marszałek Elżbieta Witek przybędzie do Tomaszowa Lub. W ramach trasy programowej „Przyszłość to Polska” Bogdan Nowak

Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.

To jedno z wielu spotkań zaplanowanych w całej Polsce przez członków Prawa i Sprawiedliwości w ramach „trasy programowej”. Odbywają się one pod wspólnym hasłem „Przyszłość to Polska”. Elżbieta Witek, marszałek Sejmu RP, odwiedzi w sobotę (1 kwietnia) Zamojszczyznę.