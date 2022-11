„Mamy twarde karki, ale gorące serca”. Dzień po tragedii w Przewodowie

Poszukiwacze rakietowych szczątków?

Do Przewodowa wyruszyliśmy trasą przez Tyszowce. Po drodze obserwowaliśmy mijane stacje benzynowe. Nigdzie nie dostrzegliśmy kolejek, czy oznak paniki (gdy Rosja zaatakowała Ukrainę wyglądało to zupełnie inaczej). W sklepach także zauważyliśmy niewielu klientów. Za to towarów nie brakowało. Tak było np. w jednym z dużych sklepów spożywczych w Tyszowcach. Spotkaliśmy tam Jana Kędrę, jednego z miejscowych. O tym, że w Przewodowie (ok. 30 km od Tyszowiec) zginęło dzień wcześniej dwóch mężczyzn w wyniku ostrzału rakietowego dowiedział się od nas.