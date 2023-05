„Małe morze” i inne atrakcje Zamojszczyzny. Warto wybrać się tam także rowerem

Piękne, sztuczne jezioro w Nieliszu zostało utworzono na rzece Wieprz i Pór. Ma ono powierzchnię ok. 950 ha. Można tam podziwiać zaporę z elektrownią wodną o mocy 362 KW, zatem jest to gratka także dla miłośników techniki. Jak bardzo często bywa na Zamojszczyźnie, to wszystko razem jest okraszone jakąś niezwykłą poetyką i mistyką.

Na koronie wielkiej zapory

Nad rozlewiskami rzeki Por

Po wizycie na starym cmentarzu warto ruszyć dalej. Gdy przejedziemy przez miejscowość Nawóz, dotrzemy do pięknych rozlewisk rzeki Por, które są prawdziwym rajem dla wędkarzy i miłośników dzikiego ptactwa. Następnie, w Kulikowie dotrzemy do miejsca gdzie możemy odpocząć pod drewnianymi wiatami lub wspiąć się na drewnianą wieżę widokową.

Michałek – nastoletni „prorok”

Gdy ruszymy szlakiem dalej, dotrzemy do barokowego pałacu wybudowanego przez rodzinę Zamoyskich w Michalowie oraz otaczającego go parku. Całość powstała w latach 1744-1746. Na pobliskiej łące stoi drewniany krzyż. To podobno w jego sąsiedztwie w 1928 r. doszło do nietypowych, komentowanych przez krajową prasę wydarzeń. Warto je przypomnieć.