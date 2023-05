Maj 2023 w Zamościu: Przegląd najważniejszych wydarzeń kwietnia 2023

To nasza propozycja. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze pomysłu na majówkę, koniecznie powinien wybrać się do Zwierzyńca. Ta otoczona potężnymi, pachnącymi lasami Roztoczańskiego Parku Narodowego miejscowość jest piękna, niezwykła, magiczna. Ma także interesującą historię. Miejsce na budowę letniej rezydencji w Zwierzyńcu upatrzył sobie tutaj Jan Zamoyski, kanclerz, wódz i założyciel Zamościa. Pod koniec XVI wieku, niedaleko rzeki Wieprz postawiono obszerną, zgodną z renesansowymi założeniami willę.

Zamojskie Stare Miasto aż zadrżało od huku silników motocyklowych. Na miejscowy Rynek Wielki przybyły ich setki. Motocykliści "rozlali się" potem po całym placu. Były rozmowy, wymiana doświadczeń i mnóstwo uśmiechów. Pogoda też dopisała. Nie zabrakło również mieszkańców miasta i turystów, którzy z podziwem i uwagą przyglądali się motocyklistom i tym, którzy z nimi przybyli (były to także m.in. dzieci). Tuż po południu uczestnicy przedsięwzięcia wyruszyli na Roztocze. Tak rozpoczął się wielki zlot motocyklowy Zamość-Radecznica.

Przekroczenie prędkości to najpopularniejsze wykroczenie na polskich drogach. W walce z kierowcami mającymi "ciężką nogę" pomóc mają fotoradary zlokalizowane w różnych miejscach naszego miasta oraz województwa.

Mieszkańcy Zamościa muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami w ruchu drogowym. Ma to związek z wielką przebudową przebiegającego w granicach miasta odcinka drogi krajowej nr 74. Czasowo zamknięta zostanie ulica Okrzei oraz Szczebrzeska. Trzeba będzie zatem w tych zakątkach Zamościa bardzo uważać.

To ciekawa, jedyna w swoim rodzaju, podróż w przeszłość. Na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zamościu można znaleźć bardzo interesująca zakładkę. Nosi ona tytuł „Tych obiektów już nie ma”. Umieszczono tam kilkadziesiąt archiwalnych zdjęć dawnego Zamościa. Niektóre są bardzo piękne. Na wielu z nich różne zakątki miasta wyglądają niezwykle interesująco. Trudno je czasami rozpoznać, bo... wiele domów i innych obiektów zburzono, przebudowano.

Była msza polowa, okolicznościowe przemówienia, a potem rekonstrukcja niemieckich wysiedleń oraz bitwy pod Zaborecznem. W niedzielę (23 kwietnia) odbyły się obchody 80 rocznicy tamtych niezwykle ważnych nie tylko dla naszego regionu wydarzeń.

20 największych miejscowości w województwie lubelskim i jedno pytanie. Gdzie jest więcej kobiet a gdzie mężczyzn? Przedstawione informacje pomogą w rozwiązaniu tej zagwozdki.

Trudno taką pomoc przecenić. Bo jest wartościowa i stanowi „odruch serca”. Do Zamościa przybędzie z Francji duży konwój z pomocą humanitarną. Stanie się to w sobotę (22 kwietnia). Dary są warte ponad 400 tys. euro. Wśród nich będą m.in. dwie karetki. Zostaną one przekazane w Zamościu organizacjom z Ukrainy.