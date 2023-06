Macie uwagi co do wykonywanych robót? Zgłaszajcie je do zamojskiego magistratu. „To jest w naszym wspólnym interesie”

Głosy w tej sprawie dochodziły do niej – jak to określiła od „zatroskanych mieszkańców”. Sama także zaobserwowała różne wady i niedociągnięcia. Chodzi m.in. o źle – jej zdaniem - wykonaną w ramach inwestycji podbudowę chodników. W efekcie część płytek jest tam ruchoma i „klawiszuje”. Niektóre nie trzymają także odpowiedniego poziomu co powoduje mniejsze i większe „uskoki”. Przechodnie mogą się tam potykać. Ponadto po deszczach powstają w nich kałuże.

Radna Agnieszka Klimczuk uznała to za przejaw braku fachowości i staranności inwestora. Wytknęła też opieszałość inspektorom nadzoru inwestorskiego UM (to wszystko znalazło się w jej interpelacji). Co na to urzędnicy z zamojskiego magistratu?