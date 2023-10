Lokale wyborcze w gm. Zamość. Gdzie głosować? Lista lokali wyborczych

adres: Białowola 20, 22-400 Białowola numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 19

Wybory 2023. Jak głosować w wyborach do Sejmu i Senatu? Wszystko, co musisz wiedzieć

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Głosowanie bez meldunku - co trzeba zrobić?

Aby zagłosować w innym miejscu niż miejsce zameldowania trzeba wcześniej uzyskać wpis do rejestru wyborców albo przedstawić zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoba zameldowana z góry jest wpisywana do rejestru. Taki rejestr ma charakter stały, co oznacza, że nie tworzy się go na potrzeby przeprowadzenia konkretnych wyborów. Składa się z dwóch części: