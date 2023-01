Lipka z pięknej Florianki. Na pewno pamięta partyzanckie czasy

Zrzutowisko o kryptonimie Hipopotam

Pierwszy krzyk niemowlęcia

Obok stajni we Floriance, gdzie można oglądać koniki polskie stoi piękna, rozłożysta lipa. Bez wątpienia pamięta ona jeszcze dawne, „partyzanckie” czasy Zamojszczyzy. Ten gatunek drzew od niepamiętnych czasów sadzony jest obok siedzib ludzkich. Może żyć kilkaset lat, nawet 450 (taka ma podobno rosnąć w Proślicach, niedaleko Opola). Zwykle jednak nie dzieje się tak w dużych miastach. Bo jak czytamy na tablicy ustawionej we Floriance ten gatunek drzew „cierpi tam od suszy i zanieczyszczeń powietrza”. Warto pamiętać, iż lipy (te drzewa mogą mieć nawet 35 metrów wysokości) należą też do najcenniejszych drzew miododajnych. Nie tylko to jest deceniane.