„Liczba doskonała” i "Matka Apostołów" na zamojskim festiwalu Sacrofilm

Festiwal rozpocznie się 26 lutego mszą w zamojskiej Katedrze w intencji uczestników i organizatorów Sacrofilmu (godz. 18). Następnego dnia (27 lutego) w CKF ruszą „rekolekcje filmowe”. O godz. 11. zaplanowano projekcję filmu „Opiekun” (reżyser Dariusz Regucki). Natomiast o godz. 18. zobaczymy film pt. „Bohater” (autorstwa irańskiego reżysera Asghara Farhadiego). Prelekcję do obu obrazów wygłosi o. dr Marek Kotyński.

We wtorek (28 lutego) obejrzymy film pt. „Matka Apostołów”. To ukraiński dramat wojenny Zazy Buadze oparty na prawdziwych wydarzeniach z 2014 roku. Ukazuje on tragedię matki, poszukującej syna-pilota, którego samolot humanitarny został zestrzelony nad okupowanymi terytoriami Ukrainy. Projekcję filmy zaplanowano o godz. 18. Potem odbędzie się spotkanie z Bohdanem Beniukiem, jednym z aktorów.

Natomiast w czwartek (2 marca) Krzysztof Zanussi, reżyser i scenarzysta zaprezentuje obraz pt. „Liczba doskonała”. To film m.in. o „pustce w życiu, pełni życia, egoizmie i radości dzielenia się z innymi”. Seans rozpocznie się o godz. 18. Zaplanowano także spotkanie z reżyserem. Podczas festiwalu odbędą się także inne projekcje filmowe oraz m.in. rekolekcje dla uczniów i przedszkolaków.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: ks. Marian Rojek, biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Andrzej Wnuk prezydent Zamościa oraz Krzysztof Zanussi. Bliższe informacje na stronie internetowej: www.stylowy.net.