Kwiecień 2023 w Zamościu: Przegląd najważniejszych wydarzeń marca 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Zamościa najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wielkie Misterium Męki Pańskiej odbędzie się w Zamościu. Dla wiernych to okazja do wyciszenia i modlitwy”?

Przegląd marca 2023 w Zamościu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wielkie Misterium Męki Pańskiej odbędzie się w Zamościu. Dla wiernych to okazja do wyciszenia i modlitwy „Kim jesteś człowieku, że takiej ofiary dla Ciebie trzeba?”. Do takiej refleksji zachęcają organizatorzy Misterium Męki Pańskiej, które w sobotę (1 kwietnia) zostanie zaprezentowane obok zamojskiej Nowej Bramy Lubelskiej. W tym spektaklu pokazane zostaną biblijne realia oraz męka Jezusa Chrystusa na krzyżu. Atutem widowiska na pewno będzie także jego tło. To zamojska Starówka. Z widowni zobaczymy m.in. Nową Bramę Lubelską, zabytkowy kościół p.w. św. Katarzyny czy potężne mury forteczne Zamościa. 📢 Nie będzie tryskać i cieszyć dzieciaki. Mieszkańcy Zamościa o fontannie na Rynku Wodnym muszą latem zapomnieć W czasie kolejnych sezonów turystycznych była ważną atrakcją miasta. Bardzo podobała się miejscowym i turystom tryskająca w różnych kombinacjach woda oraz „iluminacje świetlne” tego urządzenia. Wygląda jednak na to, że w tym sezonie turystyczny fontanna na Rynku Wodnym w Zamościu znów nie będzie działać. Bo koszt jej naprawy to ok. 1 mln zł.

📢 Tragiczny finał poszukiwań mieszkańca Zamościa. Policja wyłowiła jego ciało z Łabuńki Zakończyły się poszukiwania 39-letniego mieszkańca Zamościa, który zaginął na początku 2023 r. Podczas sprawdzania koryta rzeki Łabuńka policjanci odnaleźli jego ciało.

Prasówka kwiecień Zamość: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Zamościa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kobieca Twarz Roku 2023. Które z kandydatek z Zamościa mają szanse na tytuł? Zobacz ZDJĘCIA Z okazji Dnia Kobiet 2023 stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek województwa lubelskiego. Teraz w trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Roku naszego regionu. Zobacz kandydatki z Zamościa. Głównymi nagrodami w finale ogólnopolskim akcji będą samochody - trzy Toyoty Aygo X.

📢 Dni Otwarte Akademii Zamojskiej. Zorganizowano je głównie dla tegorocznych maturzystów Uczestnicy brali udział w warsztatach praktycznych w Centrum Symulacji Medycznych, w zajęciach zorganizowanych na strzelnicy laserowej oraz różnych konkursach, grach i zabawach. Można było także m.in. wybrać się na wykłady oraz zwiedzić specjalistyczne laboratoria. W Akademii Zamojskiej odbyły się Dni Otwarte. Zorganizowano je głównie dla tegorocznych maturzystów. 📢 To był pierwszy zlot morsów z całego regionu na zakończenie sezonu. Zobacz zdjęcia Ponad 300 morsów z całego regionu wzięło udział w minioną sobotę w I Wojewódzkim Zlocie Morsów nad jeziorem Piaseczno, w gminie Ludwin, w powiecie łęczyńskim. Zlot morsów zakończył sezon i połączony był z akcją charytatywną. 📢 AKTUALIZACJA. Znany aktor z "Czterech Pancernych" i "Kariera Nikodema Dyzmy" nie żyje Do tragicznego pożaru doszło w niedzielę (26 marca) w Trzcińcu (gm. Chodel). Na miejsce zostało skierowanych 8 wozów strażackich. W pożarze zginął aktor związany z Teatrem Juliusza Osterwy w Lublinie.

📢 Posiadali prawie 1300 gramów narkotyków. 3 mężczyzn z Zamościa zostało aresztowanych Policjanci zatrzymali 3 mieszkańców Zamościa, u których podczas przeszukań zabezpieczyli prawie 1300 gramów środków odurzających i ponad 70 tys. zł. Znaleziono marihuanę, kokainę i ekstazy. 📢 Podczas okupacji pomagał Żydom. Stefana Sendłaka uczczono w Zamościu nie tylko za taką działalność Był założyciel i przewodniczącym Komitetu Zamojsko-Lubelskiego Niesienia Pomocy Żydom. Od 1943 r. pracował jako kierownik referatu terenowego Rady Pomocy Żydom „Żegota”. Uratował i pomógł wielu z nich. Zasłynął także jako działacz społeczny i polityczny z ramienia PPS. W piątek (24 marca) odsłonięto w Zamościu tablicę upamiętniającą Stefana Sendłaka.

📢 Na miarę XXI wieku. Nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych powstało w Akademii Zamojskiej To ważna, potrzebna inwestycja. W Akademii Zamojskiej zostało otwarte nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych. Koszt przedsięwzięcia to ok. 7,5 mln zł. AZ uzyskała na ten cel dotacje o łącznej wartości 5 mln zł (2,5 mln zł. przekazało na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki). Resztę uczelnia dołożyła z własnej kasy. Już wiadomo, że było warto.

📢 Chełm. Uroczysta przysięga żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Zobacz zdjęcia Blisko 200 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej 19. Brygady Zmechanizowanej złożyło w sobotę 18 marca przysięgę wojskową w Chełmie. Wśród nich było też 40 pań.

📢 Zmagali się z własnymi słabościami, kontemplowali i modlili się w ciszy. A to wszystko podczas Ekstremalnej Drogi Krzyżowej [ZDJĘCIA] Najpierw wspólna modlitwa w Archikatedrze Lubelskiej, a później daleka wędrówka na jednej z dziewięciu tras. Najkrótsza wynosiła 30 kilometrów, a najdłuższa 50. Wieczorem odbyła się Ekstremalna Droga Krzyżowa. 📢 Zamość zachwyca nie tylko mieszkańców naszego regionu. Zobacz zdjęcia Instagramerów Pod względem liczby mieszkańców zajmuje drugie miejsce w województwie lubelskim. Zamość przyciąga nie tylko mieszkańców naszego województwa, ale także tłumy turystów. To właśnie oni chętnie fotografują się na tle tego uroczego miasta. Zobacz!

📢 Oto dzielnicowi miasta Zamościa. Zobacz, jak wyglądają oraz w jakich rejonach pracują Poznaj swojego dzielnicowego! Oto lista mundurowych Zamościa z podziałem na poszczególne rejony. Sprawdź, kto jest twoim dzielnicowym, za jaki rejon odpowiada oraz jak najszybciej można się z nim skontaktować. 📢 "Gest dobrej woli i wyraz wsparcia". Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie pomaga Ukrainie Przekazano 24 samochody terenowe, drony oraz żywność z długim okresem przydatności. Otrzymali to wszystko od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie leśnicy z Ukrainy. Uroczystość przekazania owych darów odbyła się w piątek (17 marca) w siedzibie Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski. Przybyła na nią m.in. Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska oraz wielu innych, szacownych gości. Z Polski i Ukrainy. 📢 Czołg Leopard zajechał na I Wojskowe Targi Pracy i Służby w Chełmie. Zobacz zdjęcia W Miejskiej Hali Sportowej w Chełmie rozpoczęły się dzisiaj ( 17 marca) I Wojskowe Targi Pracy i Służby organizowane przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Tego typu wydarzenie odbywa się obecnie w 16 miejscowościach w kraju, w tym także w Chełmie.

📢 Licytacje komornicze domów w regionie. Te nieruchomości mogą być twoje w okazyjnej cenie. Zobacz! [LISTA] Komornicy licytują domy i mieszkania w województwie lubelskim. Jeśli szukasz nowego lokum, przejrzyj aktualne ogłoszenia licytacji w regionie. Te nieruchomości mogą być twoje w atrakcyjnej cenie!

