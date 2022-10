„Kupa gruzu”. Jak w Zwierzyńcu konspiratorzy wysadzali pomniki cara

„Cerkowno-Prichodskaja szkoła w Kraśniczynie. Do takiej to szkoły oddano mnie roku 1896, dla zdobycia gramoty” – pisał w swoich wspomnieniach Ludwik Mostowski (obszerne ich fragmentu znajdziemy w zeszycie czwartym „Teki Zamojskiej” z 1938). „Pedagogiem tego przybytku nauki był brutalny człowiek nazwiskiem Kuźniecow, były żandarm, którego zadaniem było nade wszystko rusyfikowanie dzieci, zapędzanie gwałtem do cerkwi, a bicie po twarzy do krwi opornych (...). Po dwu latach poniewierania Polski i wszystkiego co polskie, postanowiłem wyładować swoją nienawiść na portrecie cara Aleksandra II”.