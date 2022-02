Krzysztof Grabczuk - jak wygląda aktywność w Sejmie posła? Sprawdź przygotowane statystyki

Kim jest Krzysztof Grabczuk?

wiek: 59

wykształcenie: wyższe

Krzysztof Grabczuk, polski polityk, urodzony w 1962 r. w Sawinie. Ukończył studia trenerskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Tytuł magistra zdobył na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania i administracji na UMCS w Lublinie, podyplomowe studia menadżerskie oraz doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracował jako nauczyciel akademicki. Prowadził swoją działalność gospodarczą. Związany był z klubem zapaśniczym Cement Gryf Chełm, gdzie jako trener wychował mistrza świata Dariusza Jabłońskiego.

Przynależał do Unii Wolności. Zasiadał w radzie miasta Chełma. W 2001 r. przystąpił do Platformy Obywatelskiej. W 2002 r. został prezydentem miasta. W 2006 r. bezskutecznie ubiegał się o reelekcję. Krótko po tym dołączył do zarządu województwa. W 2008 r. został marszałkiem. W 2010 r. został radnym sejmiku lubelskiego, jeszcze w tym samym roku został wicemarszałkiem. W 2014 r. ponownie został wybrany do sejmiku oraz na urząd wicemarszałka. W kolejnych wyborach utrzymał mandat radnego województwa.

W 2019 r. został powołany do składu rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej we Włodawie. W 2019 r. uzyskał mandat poselski z ramienia KO.