Królowa Marysieńka była „na wpół umarła”. Uzdrowienia doznała w krasnobrodzkim sanktuarium

Jakby z głębokiego snu obudzona

„Bliską porodzenia będąc w takim niebezpieczeństwie znaydowała się, że nie tylko od Doktorow w cale zdesperowana, ale y opuszczona została, a zatym iuż prawie w poł umarłą, do Kościoła Krasnobrodzkiego przywieziona była, gdzie iak tylko do ust iey cudowny obrazek Matki Boskiej przyłożono, zaraz jakoby z głębokiego snu obudzona została y dalej coraz lepiej mieć się poczęła (…) - pisał w XVIII w. dominikanin, o. Jacek Majewski. „Odwieziona po tym z Kościoła, od niebezpiecznego płodu, który zgnieły sztukami wypadał, wolną się bydź uczuła”.

Wierni dzięki niemu doznali podobno wielu łask. Dochodziło także do uzdrowień, nawet koronowanych głów. O kogo chodzi? W 1680 r. do Krasnobrodu przyjechała Maria Kazimiera Sobieska (wcześniej żona Jana „Sobiepana” Zamoyskiego), od 1674 r. królowa Polski. Ona także potrzebowała pomocy.

Jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych

Potem królowa Marysieńka jeszcze przez 40 dni pozostała w Krasnobrodzie. W 1690 r. ufundowała w tej miejscowości murowaną świątynię (drewniana spłonęła, ale cudowny obrazek Matki Boskiej ocalał z pożogi), którą możemy oglądać do dziś. To jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w naszym regionie. Warto go odwiedzić.

My wybraliśmy się tam w piątek rano (31 marca) z aparatem fotograficznym. Wiernych w świątyni jeszcze nie było. Jednak czuło się jakby cały czas unosiły się tam niezliczone modlitwy. Niezwykłej, mistycznej aurze tego miejsca trudno było się oprzeć.