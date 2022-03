Krajobraz jak… w Afganistanie. Malowniczy kamieniołom w Józefowie warto zobaczyć Bogdan Nowak

To miejsce jest coraz chętniej odwiedzane. Kamieniołom Babia Dolina znajduje się zaledwie kilkaset metrów od zabudowań Józefowa. To jedna z największych atrakcji turystycznych Roztocza. Kamieniołom jest wprawdzie nadal czynny, ale można go zwiedzać. Oczywiście po wyznaczonych trasach turystycznych.