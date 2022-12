Kontrole w gminie Zwierzyniec już ruszyły. To są „działania proekologiczne”

- Zgodnie z przepisami właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia szamb oraz przydomowych oczyszczalni do sieci kanalizacyjnej – mówi Dariusz Kowalczyk z Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu. - Jeśli natomiast w jakimś miejscu jej nie ma, powinni posiadać bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych w szambach i przydomowej oczyszczalni ścieków. I systematycznie go opróżniać.

Mogą to jednak robić jedynie firmy mające odpowiednie zezwolenia na wywóz nieczystości. Ponadto właściciele nieruchomości muszą mieć taki wywóz odpowiednio udokumentowany. Jak? Chodzi o umowy lub faktury. To one będą teraz sprawdzane. Jednak nie tylko.