„Kocham was wszystkich, którzy trwacie przy mnie”. Zmarł ks. Tadeusz Sochan, wieloletni proboszcz parafii w Górecku Kościelnym

Niezwykle interesujące były także kazania ks. Sochana. Jedno z nich szczególnie utkwiło w mojej pamięci. Nasz kraj starał się wówczas o wejście do Unii Europejskiej. Na Zamojszczyźnie nie brakowało głosów sprzeciwu wobec tych zamiarów. Zmian obawiali się m.in. rolnicy. W Górecku Kościelnym wyczuwało się jednak inną atmosferę. Gdy wierni opóźniali się z wykonaniem jednego z wieńców dożynkowych, ks. Sochan mówił do nich z ambony:

- No jak to tak? Jeśli będziecie tak postępować, nigdy was do Unii Europejskiej nie wezmą. Naprawdę wszyscy musimy się postarać, żeby to było możliwe.