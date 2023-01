„Każda z tych informacji bolała jak fizyczne uderzenia”. Mały Franio z Zamościa potrzebuje pomocy! Bogdan Nowak

Franio czeka na nasze wsparcie. Dzięki niemu dziecko ma szansę wyzdrowieć archiwum rodzinne

- We wrześniu ubiegłego roku na świat przyszedł nasz syn Franek. Los go nie oszczędził i wybrał dla niego bardzo rzadko występującą chorobę wrodzoną: hemimelia strzałkowa – mówi Łukasz Klucha z Zamościa. - Jego lewa nóżka nie będzie się rozwijała jak zdrowa prawa. Czeka go długie leczenie i rehabilitacja. Franek będzie musiał przejść co najmniej dwie operacje. Najważniejsze to przeprowadzić je w odpowiednim okresie dorastania. Wiąże się to z ogromnymi kosztami.