Karnawał hiszpański z "Trójkątnym kapeluszem". W rytmach andaluzyjskich i w nawiązaniu do impresjonistów

"Te rzadko wykonywane dzieła to wspaniałe połączenie rodzimego folkloru kompozytora – muzyki andaluzyjskiej oraz fascynacji twórczością impresjonistów Claude'a Debussy'ego i Mauricea'a Ravela" – czytamy w zapowiedzi tego unikatowego przedsięwzięcia, która została przygotowana przez pracowników zamojskiej Orkiestry Symfonicznej".

Co zostało w taki sposób zobrazowane? Będzie to pokazana w niezwykle ciekawy, muzyczny sposób opowieść o pewnym corregidorze, czyli wysokim urzędniku z miejscowości Guadix (trójkątny kapelusz to atrybut jego władzy) do zamężnej młynarki. Kobieta jednak sprytnie obnaża niecne zapędy tego człowieka. Opowieść jest pełna intryg i zwrotów akcji. To nie wszystko co dla widzów tego dnia zaplanowano.