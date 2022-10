Jechał niedopuszczonym do ruchu pojazdem i spowodował wypadek

W środę (5 października) w gminie Stary Zamość doszło do wypadku z udziałem niedopuszczonego do ruchu pojazdu. Według wstępnych ustaleń policji 32- latek z Zamościa poruszający się w kierunku miejscowości Wiosłowiec Kolonia, gwałtownie zjechał z drogi na nieutwardzone pobocze. Następnie uderzył w skarpę i zboczył na położone niżej pole doprowadzając do przewrócenia się pojazdu.

Kierujący poruszał się czterokołowcem sam, doznał obrażeń, załoga karetki przewiozła go do szpitala. Tam została pobrana mu krew do badań by sprawdzić czy był trzeźwy.

Wykonany przez mężczyznę pojazd nie posiadał nadwozia. Podczas dalszych czynności okazało się, że czterokołowiec nie był zarejestrowany, dopuszczony do ruchu i nie posiadał wymaganego ubezpieczenia.

Po sprawdzeniu danych mężczyzny w policyjnych bazach okazało się, że na nazwisko 32-latka zostały wydane 3 zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych.