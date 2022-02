Jarosław Sachajko - aktywność w Sejmie i najważniejsze informacje

Kim jest Jarosław Sachajko?

wiek: 50

wykształcenie: wyższe

Jarosław Sachajko, polski polityk, urodzony w 1971 r. w Lublinie. Ukończył studia fizjoterapeutyczne w Medycznym Studium Zawodowym w Zamościu oraz studia rolnicze na Akademii Rolniczej w Lublinie. Ukończył również studia magisterskie z ekonomii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości w Warszawskiej Szkole Zarządzania.