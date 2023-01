Janusz Korczak - potomek hrubieszowskich sierot Bogdan Nowak

W latach 1912–1942 Korczak prowadził wspólnie ze Stefanią Wilczyńską Dom Sierot dla Dzieci Żydowskich w Warszawie. Na zdjęciu Dzieci w Domu Sierot (maj 1940) Wikipedia

Przodkowie Janusza Korczaka (jego właściwie nazwisko to Henryk Goldszmit) pochodzili z Hrubieszowa. Byli polskimi Żydami. W rodzinie Korczaka zachowała się niezwykła opowieść o początkach rodu. Gdy w XVIII w. do miasta przyszła zaraza (prawdopodobnie czarna ospa), Żydzi postanowili ją przebłagać. „O dalszych moich przodkach wiem tylko tyle, że były to bezdomne sieroty, poślubione sobie na cmentarzu żydowskim, jako ofiara przebłagania w okresie szerzącej się w miasteczku zarazy” — pisał Janusz Korczak w 1941 r. Nowożeńcy dostali pieniądze oraz inne niezbędne na nowej drodze życia rzeczy.