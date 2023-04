Jak w filmie Andrzeja Wajdy „Brzezina”. Brzozy zachwycają nie tylko na wiosnę. Wiąże się z nimi wiele dawnych wierzeń

Dziewczyna koniecznie musiała wypowiedzieć wówczas do brzozy prośbę, żeby dała jej ona długie włosy. To podobno (po pewnym) czasie pomagało.

„Gdy dziewczyna ma krótkie włosy, to dla zdobycia sobie ich wzrostu, kładzie się pod brzozą, którą wtedy nazywa Sofija, twarzą do ziemi i podniósłszy w górę nogi chwyta niemi i przyciąga na dół zwieszające się jej gałązki” – pisał Oskar Kolberg w tomie swoich dzieł pt. „Chełmskie” (książkę wydano w 1891 roku).

Uczeni kręcą nad nią głowami

Brzoza (betula) występuje w naszym kraju w siedmiu gatunkach (na półkuli północnej jest ich ok. 40). Najbardziej znana jest brzoza brodawkowata, potocznie określana jako płacząca. Rośnie ona głównie w miejscach suchych i piaszczystych. Może osiągać ponad 20 metrów wysokości. A przestaje rosnąć gdy ma 50 do 60 lat. To półmetek jej życia, bo osiąga zwykle wiek 100 do 120 lat.