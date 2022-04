Jak w czasie „wzrastającej w siłę” Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej świętowano 1 maja

– Uczniów naszej szkoły wożono na 1-majowe manifestacje do Zamościa – wspomina 82-letnia pani Alina (w latach 50. mieszkała w Sitnie Kolonii, gm. Sitno) – To była wyprawa furmankami, na cały dzień. Pamiętam, że podczas jednej z 1-majowych manifestacji wręczono nam same czerwone, papierowe chorągiewki. Biało-czerwonych nie dostaliśmy wcale, ani jednej...