Ilość strażackich interwencji wzrosła o około 20 procent. W pożarach zginęły w ubiegłym roku dwie osoby

- Kilkukrotny wzrost interwencji w marcu był skutkiem zaangażowania się zamojskich strażaków w niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy – informuje bryg. Andrzej Szozda, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Zamościu (przypomnijmy, że strażacy pomagali w transportowaniu uchodźców do punktów recepcyjnych i innych miejsc schronienia, wozili żywność, leki itd.).

Jak to wszystko wygląda w ogólnym zestawieniu? W 2022 r. zamojscy strażacy odnotowali łącznie 2153 interwencji z czego: 524 to były pożary, 1537 „miejscowe zagrożenia” oraz 72 alarmy fałszywe. W porównaniu do 2021 roku o 21,2 proc. (tj. o 377 zdarzeń) wzrosła ogólna liczba interwencji, o 23 proc. (tj. 99 zdarzeń) wzrosła ilość pożarów, natomiast o 19,9 proc. (tj. 255 zdarzeń) zwiększyła się liczba miejscowych zagrożeń.

Jak czytamy w raporcie, zdecydowaną większość (92 proc.) były to głównie „pożary małe”. Było ich jednak dużo. „W 2022 r., pożary najczęściej występowały w grupie obiektów: uprawy, rolnictwo – 195 przypadków, budynki mieszkalne 167 interwencji” – czytamy w strażackim raporcie. „W porównaniu do ubiegłego roku o 101 zdarzeń zwiększyła się liczba pożarów w grupie uprawy rolnictwo, natomiast o 49 zmniejszyła się liczba pożarów w budynkach mieszkalnych”.