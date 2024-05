Ile będzie zarabiał prezydent Zamościa? Zdecydują o tym radni

Ile ma zarabiać prezydent Zamościa? Możemy się tego dowiedzieć z projektu uchwały, która będzie głosowana przez rajców na najbliższej sesji zamojskiej Rady Miasta. Czytamy w nim, iż wynagrodzenie zasadnicze prezydenta Zamościa ma wynosić 9 tys. 850 tys. zł (kwoty podajemy brutto).

Ponadto Rafała Zwolak będzie otrzymywał dodatek funkcyjny w kwocie 2 tys. 700 zł oraz kolejny, specjalny: do wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Ma on stanowić 29 proc. obu tych kwot. To nie wszystko. Prezydent Zamościa będzie także otrzymywał jeszcze jeden dodatek: za wieloletnią pracę. Ma on stanowić 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

To jednak zamojscy radni miejscy zdecydują na najbliższej sesji RM czy wynagrodzenie prezydenta będzie wyglądało tak, a nie inaczej. Wynika to z przepisów. „Do wyłącznej właściwości rady gminy należy ustalenie wynagrodzenia wójta, burmistrza (lub) prezydenta miasta” – czytamy w uzasadnieniu uchwały”.