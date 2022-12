Huśtawko-choinki oraz iglo-bombki w leśnej scenografii. To elementy świątecznej dekoracji, która powstanie w Zamościu

„W tym roku chcielibyśmy zaproponować mieszkańcom i gościom coś zupełnie odmiennego” – czytamy w komunikacie nadesłanym do nas z zamojskiego UM. „Odczuwając ogromną potrzebę zmian w myśleniu o przyszłości zaprosiliśmy do współpracy artystę, scenografa: Dawida Zalesky'ego, który przygotował autorską instalację X_mas w nurcie DIY - Zrób to sam”.

Jak to będzie w praktyce wyglądało? „Odeszliśmy od gotowych rozwiązań, żeby uruchomić wyobraźnię i zainspirować odwiedzających do kreatywności i poszukiwania pomysłów na samodzielne tworzenie i przetwarzanie” – czytamy dalej w nadesłanym komunikacie. „Wszystkie części instalacji zostały wymyślone, przywiezione, zmontowane, ręcznie zrobione z udziałem Autora. Zapraszamy do świątecznej opowieści o tęsknocie za zimą i śniegiem”.

Wiadomo, ze owa „Instalacja X_mas” będzie składać się z kilku części. To huśtawko-choinki dla najmłodszych, dwie iglo-bombki oraz „leśna scenografia - świerkowego zagajnika przeniesionego z zamojskich lasów”. Ma być to wszystko razem rodzajem „kapsuły wspomnień”, pobudzającej do różnych skojarzeń.

Mieszkańcy Zamościa będą mogli oglądać tę instalację na miejscowym Rynku Wielkim od 11 grudnia. Planowany koszt całego przedsięwzięcia to 61,5 tys. zł.