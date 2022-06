Hrubieszów. Chodzi o zboże z Ukrainy. Protest AGROunii przed biurem poselskim Jacka Sasina

- Wagony ze zbożem, które trafiają do naszego kraju z Ukrainy powinny być plombowane i jechać bezpośrednio do portów – mówił podczas konferencji prasowej Michał Kołodziejczak, lider AGROunii. - W ten sposób zostanie przetransportowane do krajów, które tego potrzebują m.in. do głodujących ludzi w Afryce. W tej chwili trafia ono w znacznej części na polski rynek. I go psuje. Są tego przykłady.