Guciów. Wyprawa na roztoczański „Monastyr”. To miejsce spodoba się miłośników przyrody i prastarych zagadek

Magnesem, który głównie przyciąga turystów do tej roztoczańskiej wioski są piękne widoki, pachnące lasy, czyste powietrze oraz zabytkowe, pokryte strzechą budynki miejscowej Zagrody Guciów (można tutaj zobaczyć m.in. XIX-wieczną chałupę i stodołę). Część budynków jest pokrytych strzechą, co na Zamojszczyźnie stanowi już wielką rzadkość. Można wybrać się także nad pobliską, meandrującą wśród pól rzekę Wieprz oraz do niezwykle pięknych wąwozów.

Jednym z nich dotrzemy m.in. w okolice pozostałości prastarego grodziska. Znajdują się one ok. 700 metrów od Zagrody Guciów i siedziby miejscowej OSP na wzgórzu zwanym "Monastyr" lub "Starzyzna". Jest ono słabo widoczne w terenie. Uważni obserwatorzy dostrzegą jednak m.in. niewielkie nasypy ziemne, które są pozostałością starych fortyfikacji.

Grodzisko w Guciowie założono pod koniec X wieku. Według archeologów miało ono kiedyś powierzchnię - ok. 10 ha. Obok funkcjonowały otwarte osady. W sąsiedztwie założono także m.in. cmentarzysko kurhanowe. Wiadomo, że grodzisko funkcjonowało jeszcze w XI wieku (nie rozstrzygnięto jednak zagadki co spowodowało jego upadek). Niektórzy uważają, że było ono częścią legendarnych Grodów Czerwieńskich, a jego usytuowanie na wzgórzu, dosyć nietypowa „rozległość” oraz "charakter" umocnień (bardziej być może reprezentacyjny niż obronny) niektórych umocnień mogłyby wskazywać na kultowy charakter tego miejsca.