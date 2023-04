Gruźlica coraz bardziej groźna. Nadal nęka nas też koronawirus, grypa i ospa wietrzna

Grypa i pandemiczne obostrzenia

Wydawało się, że ta choroba jest w głębokim odwrocie. Tak nie jest. W Lublinie wykryto w ub. roku 36 przypadków zachorowań na gruźlicę. To o 12 więcej niż w 2021 r. W Zamościu odnotowano w tym czasie 9 zachorowań (rok wcześniej 7), w powiecie zamojskim 12, a w hrubieszowskim - 14 (chorzy są pod nadzorem specjalistycznym). W jednym przypadku odnotowano także wznowę gruźlicy. Niestety, chora kobieta zmarła. Była to mieszkanka gminy Werbkowice.

To dane niepokojące. Województwo lubelskie plasuje się bowiem obecnie na piątym miejscu, w skali kraju, pod względem liczby zachorowań na gruźlice. Dlaczego? Może to być związane, jak to jest tłumaczone, z „niezgłaszaniem się” chorych do lekarza ze względu na pandemię COVID -19 i ograniczoną w związku z tym diagnostyką (była też m.in. mniejsza ilość hospitalizacji). Skąd natomiast tak duża zachorowalność na grypę i infekcje grypopodobne? Wynika to m.in. ze zniesienia pandemicznych obostrzeń dotyczących noszenia maseczek ochronnych i dystansu społecznego.

Tymczasem koronawirus… także nie odpuszcza. W powiecie zamojskim i Zamościu zarejestrowano w ub. roku 8335 przypadków zachorowań na Covid-19 (3428 w Hetmańskim Grodzie). W 2021 r. było ich odpowiednio 9743, w tym na terenie Zamościa – 4160. W powiecie hrubieszowskim odnotowano natomiast w tym czasie 2583 zachorowania (to o 1605 mniej niż rok wcześniej).