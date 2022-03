Gmina Zamość. Kto komu kładzie kłody pod nogi? Mieszkańcy kilku miejscowości skarżą się na budowniczych drogi

- W okolicy mieszka naprawdę dużo ludzi. To już praktycznie przedmieścia Zamościa. Zatem sprawa ma naszym zdaniem znaczenie – dodaje jeden z mieszkańców Jatutowa. - Krajowa 17 jest bardzo ruchliwa i przecina miejscowości na pół. Jednak podczas remontów nie wytyczono miejsc dogodnych do przejścia dla pieszych. Rozumiemy, że to jest teren budowy, ale ludzie obawiają się o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci. Napiszcie o tym.