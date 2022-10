Gmina Ulhówek. Podzielone rodziny będą miały otwartą granicę. Niestety, tylko na kilka godzin

Kiedyś działo się to kilka razy w roku m.in. podczas świąt. Jednak podczas pandemii przejście było nieczynne. Zmieniło się to dopiero w czerwcu.

- Wówczas był odpust w parafii w Dyniskach. I ludzie przyszli na niego także zza granicy, przez przejście Uhnów-Dyniska. Pamiętam, że było to ok. 600 osób – wspomina Łukasz Kłębek. - Przed świętami listopadowymi wygląda to zwykle trochę inaczej. Zwykle z przejścia korzysta wówczas ponad 100 osób. Dlaczego tylko tyle? Wiadomo są to często ludzie starsi, a pogoda w tym czasie nie jest zwykle najlepsza.