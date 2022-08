Gmina Uchanie. Szacunek i wdzięczność za tegoroczne zbiory. Święto Plonów w Aurelinie

Tegoroczne Święto Plonów odbyło się w niedzielę (21 sierpnia) na placu przy miejscowej świetlicy wiejskiej. Atrakcją były także m.in. „stoły dożynkowe” przygotowane przez sołectwa oraz Koła Gospodyń Wiejskich gminy Uchanie. Zaplanowano prezentację, a potem degustację potraw.

Na uroczystości przybyła m.in. Aneta Karpiuk, starosta hrubieszowski. W swoim przemówieniu przypomniała, iż dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku rolnika, silnie nawiązujący do polskich tradycji. - To święto plonów oraz dziękczynienia które podkreśla nasze przywiązanie i umiłowanie do ojczystej ziemi – mówiła. - Ten dzień wyraża nasz szacunek i wdzięczność za tegoroczne zbiory.