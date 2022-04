Gmina Turobin. Biogazowni nie chcemy! Wielki protest mieszkańców wsi Żabno

Mieszkańcy Żabna są zadowoleni z malowniczego położenia swojej wsi. Mówią z dumą, że ten zakątek jest częścią Roztocza, jednego z najbardziej malowniczych regionów w kraju. Część z nich uważa, że będą mogli w przyszłości żyć np., dzięki dochodom z gospodarstw agroturystycznych. Jednak budowa biogazowni może takie marzenia pokrzyżować.

- To prawdopodobny scenariusz – martwi się jeden z mieszkańców Żabna. - O planach budowy biogazowni dowiedzieliśmy się jeszcze w 2011 r. Początkowo ludzie byli z tego zadowoleni. Mówiono, że będzie tam przetwarzana biomasa z kukurydzy, a tanie ciepło popłynie rurami z zakładu do miejscowej szkoły. Potem jednak dowiedzieliśmy się, że biogazownia chce wykorzystywać m.in. kurze łajno i odpady poubojowe i to w setkach ton. One byłyby zwożone do naszej wsi. To budzi sprzeciw.