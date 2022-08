Gmina Telatyn. Piękny, kamienny Chrystus z Poturzyna został dostrzeżony i zostanie uratowany Bogdan Nowak

Dawny cmentarz grekokatolicki, a potem prawosławny w Poturzynie (gm. Telatyn) to niezwykle interesujące miejsce. Zachowało się tam blisko trzydzieści starych, kamiennych nagrobków. Szczególnie wyróżnia się rzeźba Chrystusa błogosławiącego. Właśnie została wpisana do rejestru zabytków. Stało się to na wniosek Stowarzyszenia „Moje Nowosiółki”. Jakie to będzie miało konsekwencje?