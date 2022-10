Gmina Stary Zamość. Karta zgonu in blanco: "Chodzi mi tylko o to, aby podobne sytuacje nie miały miejsca"

Matka pani Czesławy zmarła w połowie września. Stało się to w jej domu, w podzamojskich Udryczach. W chwili śmierci kobieta miała 78 lat. Dla rodziny był to ogromny cios.

- Mama ostatnio chorowała, miała też wszczepiony rozrusznik serca. Zmarła we śnie – wspomina pani Czesława. - Gdy to się stało, zadzwoniłam do miejscowej przychodni (chodzi o NZOZ w Wierzbie gm. Stary Zamość – przyp. red,), gdzie mama się leczyła. Lekarki nie zastałam. Zadzwoniłam zatem na jej telefon komórkowy. Usłyszałam wówczas, że jest bardzo zajęta i nie może do mojej matki przyjechać. Jednocześnie powiedziała mi, że w przychodni zostawiła kartę zgonu, która jest podpisana in blanco.