Gmina Nielisz. Wydali kilka milionów złotych na renowację zabytku

W połowie XIX wieku dworek w stylu klasycystycznym w tej miejscowości wybudował Adolf Noakowski. Obok założono m.in. okazały park. Gmach był kilka razy przebudowywany. Po II wojnie światowej przejął go Skarb Państwa. Założono tam wówczas filię Szkoły Podstawowej w Nieliszu. Wykształciło się w niej kilka pokoleń okolicznych dzieciaków. Kilka lat temu placówka została jednak zlikwidowana. Powód? Niż demograficzny. W tej sytuacji zabytkowy dworek w Stawie Noakowskim zaczął powoli niszczeć, podupadać. Wymagał generalnego remontu.

Władze gminy się na to zdecydowały w 2019 roku. Napisany został wówczas projekt pod nazwą „Rewitalizacja dworku” w Stawie Noakowskim. Inwestycja pochłonęła prawie 5,5 mln zł, z czego ponad 3,1 mln stanowiło unijne dofinansowanie. W budynku wymieniano dach, drzwi i okna. Odnowiono także jego ściany, wymieniono instalacje i m.in. podłogi. Teraz ma tam powstać centrum konferencyjno-szkoleniowe oraz kilkanaście miejsc noclegowych. W sąsiedztwie powstały również nowe alejki, altany oraz miejsca na grilla. Obok działa także tężnia solankowa. Jej budowa pochłonęła 180 tys., z czego ok. 50 tys. to wsparcie z UE.