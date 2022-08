Gmina Komarów Osada. Jedyny taki w kraju. W Wolicy Śniatyckiej odsłonięto pomnik upamiętniający zwycięstwo nad bolszewikami

- Cudownie jest oglądać polskich ułanów z proporcami i na pięknych konikach. Jak one są wyszkolone, chodzą jakby tańczyły – radowała się podczas niedzielnych uroczystości (28 sierpnia) pani Beata z okolic Zamościa. - Człowiek zapomina wręcz, że to przede wszystkim rekonstruktorzy, tak pięknie prezentują się na polach: nawet w szarych obłokach pyłu wznoszonych przez konie. A na nich, jak się bliżej przyjrzeć, same ładne chłopaki. To magia mundurów.