Gmina Adamów. Prawie pięć milionów złotych zainwestują w turystykę

Owa droga będzie miała długość prawie 1,8 km. Inwestycja pochłonie ok. 4,8 mln zł., z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” pokryje ok. 95 proc. kosztów. Inwestycja zostanie zakończona jeszcze w tym roku.

- Wykonawca ma na to czas do listopada, ale jest szansa, że prace zostaną zakończone wcześniej, jeszcze w sezonie turystycznym – podkreśla Dariusz Szykuła, wójt gminy Adamów. - Obok tej nowej ulicy staną także m.in. latarnie. W planach mamy również budowę wieży dla ratowników oraz trzech obszernych parasoli w okolicach zalewu. Będą one drewniane i kryte strzechą.